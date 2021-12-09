«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة غدا بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل طبية جديدة في 5 محافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

الصحة تعطي أولوية للقضاء على الأمراض المزمنة

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

بدء القوافل الطبية غدا

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق غدا الجمعة وتستمر للسبت يومي 10 و11ديسمبر، وفي محافظات «جنوب سيناء- الدقهلية- الجيزة- الغريبة- دمياط».

التخصصات الطبية بالقوافل التابعة للوزارة

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- وادي الشرفا مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

- قرية شيوة الشرقية مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

- قرية نكلا مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

- قرية أشناوي مركز السنطة بمحافظة الغريبة.

- قرية الضهرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط.