قطاع الأعمال: شركات المقاولات تنفذ مشروعات بـ17 مليار جنيه في حياة كريمة

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، موقف مساهمة شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال اجتماعه مع المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تلقى وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.

6 شركات مقاولات تنفذ مشروعات حياة كريمة

وأشار التقرير، إلى أنَّ شركات النصر العامة للمقاولات -حسن علام، المقاولات المصرية -مختار إبراهيم، المساهمة المصرية للمقاولات -العبد، النصر للمباني والإنشاءات -إيجيكو، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصري.

وزير قطاع الأعمال يشدد على الإسراع في معدلات التنفيذ

وفي هذا الإطار، شدد وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، مؤكّدًا أنَّ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.