غاز مصر: نهدف لتوصيل الغاز الطبيعي لأهل الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت شركة غاز مصر، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، أنها تقوم حاليا بالعمل بجد على توصيل الغاز الطبيعي للعديد من المنازل في محافظة الأقصر.

وأضافت الشركة، عبر فيديو خاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لقرى ومنازل الأقصر في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي في وقت سابق من العام الحالي، والتي تعمل على توصيل المرافق الهامة إلى القرى الأكثر احتياجا في الدولة.

معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز

وتعمل الدولة على تحقيق معدلات غير مسبوقة فى مجال «توصيل الغاز الطبيعي للمنازل»، فبخطوات واثقة وسريعة، تسابق وزارة البترول والثروة المعدنية الزمن لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من المنازل في الوقت الحالي خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ومن المتوقع أن تشهد الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، زيادة كبيرة وطفرة فى أعداد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها، خاصة أن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي أقل بكثير من أسطوانات البوتاجاز.

ويعمل المشروع القومي لتطوير القرى في إطار مبادرة حياة كريمة، على إعادة تصميم، وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، إذ تستهدف إحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية بالريف المصري، وتعد «حياة كريمة»، المشروع الأهم الذي عرفته مصر طوال أكثر من نصف قرن، حيث يستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية.

وتشمل المرحلة الأولى من حياة كريمة، 1413 قرية، سيجرى إدخال الغاز فيها، وتم إدخال الغاز لأكثر من 60 قرية، وجار العمل على قرى أخرى، فيما سيتبقى العمل على بعض القرى لحين إنجاز مشروعات إدخال المرافق والصرف الصحي.