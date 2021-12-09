مصرع جدة وحفيدتها في انفجار أسطوانة بوتاجاز غرب الإسكندرية

لقيت سيدة مسنة وحفيدتها مصرعهما، كما أصيب 3 آخرين بحروق، اليوم الخميس، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية داخل الشقة محل سكنهم، ووصلت سيارات الإسعاف والإطفاء بعد بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في أحد الشقق السكنية والتي يوجد بها أسرة كاملة.

تفاصيل مصرع طفلة وجدتها في حريق بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز غرباً، بوجود حريق ومصابين بعقار في شارع محى الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة والإطفاء والإسعاف.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز أثناء تواجد أسرة في المنزل، ما أدى إلى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة 3 آخرين بحروق وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره لبيان أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.