إعادة فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة ملاحة السفن لهدوء الرياح نسبيا

بعد هدوء الرياح نسبياً قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، إعادة فتح البوغاز بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجوية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها، بعد إغلاق دام لأكثر من 24 ساعة بسبب ارتفاع موج البحر وسرعة الرياح التي بلغت سرعتها 70 كم في الساعة بالأمس وتسببت في خسائر على طريق الكورنيش إضافة لإغلاق ميناء الإسكندرية.

فتح ميناء الإسكندرية بعد هدوء الرياح

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة استمرار متابعة الرصد للأحوال الجوية والبحرية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.

طقس الإسكندرية

فيما هدأت الأحوال الجوية نسبياً في الإسكندرية، حيث هدوء الرياح مقارنة بالأمس مع ارتفاع طفيف في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي مع توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، واستقرار الطقس خلال الساعات المقبلة.

صرف الإسكندرية في الشوارع

فيما تواجدت سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل كسح وسحب المياه التي خرجت من طريق الكورنيش والتواجد تحسباً لأي تغيرات مناخية أو تقلبات في الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.