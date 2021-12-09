تراجع 3 جنيهات بسعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الذهب، محليًا بقيمة 3 جنيهات منتصف تعاملات يوم الخميس 9 ديسمبر، كما تراجع عالميًا منتصف تعاملات وتأثرت المعادن بتراجع الذهب وتراجعت الفضة، فيما أصدر مجلس الذهب العالمي تقريرا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم لحفلات الزواج، وتحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.

سعر الذهب محليًا

تراجع سعر الذهب محليا بقيمة 3 جنيهات منتصف تعاملات، اليوم الخميس، ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 893 مقابل 896 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل عيار 21 سعر 781 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 669 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و248 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عالميا تراجعا جديدا منتصف التعاملات اليومية وسجل عيار 24 عالميًا سعر 57.13 دولار منتصف تعاملات يوم الخميس 9 ديسمبر.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.37 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.99 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 49.99 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.777.13 دولار.

ماذا حدث في سوق الذهب منتصف التعاملات؟

انخفضت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 ديسمبر بشكل طفيف، في ظل تراجع المخاوف المحيطة بمتحور أوميكرون، وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية وعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي يمكن أن توفر أدلة على الخطوة التالية في السياسة الفيدرالية.

وصاحب انخفاض الذهب، تراجعا في أسعار بقية المعادن، حيث تراجعت الفضة بنسبة 0.7% لتباع الأوقية بـ 22.275 دولار، والبلاتين بنسبة 1.33% ليباع بسعر 960.07 دولارا، وأخيرا البلاديوم بسعر 1,867.24 دولارا.

وفي سياق متصل أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، بأنه من المحتمل أن يكون استهلاك الذهب في الهند هو الأفضل خلال 10 سنوات على الأقل خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث قام المشترون بزيادة طلباتهم قبل مواسم الزفاف في الهند.