نصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا.. «ماتكحش في وش حد واغسل إيدك»

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» من خلال الهيئة العامة للرعاية الطبية، منشورا توضح فيه العديد من النصائح للمواطنين لتجنب طرق الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن سعي «الصحة» وكل الجهات التابعة للوزارة لحث المواطنين على طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

وحددت الهيئة العامة للرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة، 5 نصائح للمواطنين من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى بين المواطنين بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تحدث بسبب هذه الأخطاء التي يرتكبها المواطنين أثناء الحكة أو العطس.

الالتزام بهذه النصائح في مختلف الأماكن

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الطبية على أهمية الإلتزام بهذه النصائح في كافة الأماكن العمل أو المنزل أو الدراسة أو الشوارع من أجل انتقال العدوى بين المواطنين أو أن يتم انتقال العدوى بين الأشخاص بسبب بعض السلوكيات الخاطئة، وتمثلت هذه النصائح في:

نصائح الرعاية الصحية للمواطنين

التزام آداب العطس والكحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

- استخدام مناديل ورقية أثناء العطس أو الكحة

- التخلص من المناديل بأسرع وقت ممكن

- تجنب الكحة أو العطس بالقرب من الأصدقاء

- استخدام الكوع أو أعلى اذراع عند العطس أو الحكة في حالة عدم وجود مناديل

- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون

الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب العدوى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان على أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتقال العدوى أو تفشي فيروس كورونا من خلال عدم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».