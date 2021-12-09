«الصحة»: تابلت للفرق المتنقلة لاستهداف المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة حصلت على 300 تابلت مقدمة من شركة «هواوي» التكنولوجية الصينية هدية للوزارة، وذلك ضمن العلاقات الثنائية بين وزارة الصحة وشركة هواوي في مختلف المجالات، وذلك ضمن العلاقات الطبية التي تجمع الوزارة الشركات والمنصات التكنولوجية.

توزيع الــ300 تابلت على الفرق المتنقلة

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن الـ300 تابلت الذي حصلت الوزارة عليهم سيتم توزيعهم على مراكز التطعيم المختلفة والفرق المتنقلة «معا - نطمئن» لتطعيم المواطنين وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وذلك ضمن التوسع الذي تشهده الوزارة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين باللقاحات خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الوباء.

تعاون مثمر بين الصحة وشركة هواوي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وشركة هواوي سيكون له دور كبير في تسهيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الفرق المتنقلة التي تجوب المحافظات والمراكز ضمن حملة «معا نطمئن سجل الآن»، وذلك لحث المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا ضمن خطة الوزارة للوصول لمناعة القطيع.

استمرار عمل الفرق المتنقلة

وأكد «عبدالغفار» على أن العمل بحملة «معا نطمئن سجل الآن» مازال مستمرا من خلال مراكز تسجيل وتطعيم المواطنين المتواجدة داخل محطات «مترو الأنفاق»، وبعض الأسواق التجارية «المولات»، وسوف تساعد هذه الأجهزة «التابلت» الفرق القائمة على مراكز تلقي اللقاح من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، وذلك تيسيرا على المواطنين لتلقي اللقاح.

ثاني تعاون بين الصحة وشركة «هواوي»

وأشار «عبدالغفار» إلى أن ذلك يعد ثان تعاون مع شركة «هواوي» الصينية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث دعمت الشركة مصر العام الماضي بـ8 وحدات اتصال صوتي ومرئي طرفية بالإضافة إلى وحدة أخرى مركزية، ومنصة دعم لتشغيل تلك الأجهزة، وذلك بقيمة 338 ألف دولار.