«الصحة»: تطعيم المواطنين المتأخرين عن الجرعة الثانية بدءا من الغد

أعلنت وزراة الصحة والسكان البدء في تطعيم المواطنين ممن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، بدءًا من غد الجمعة الموافق 10 ديسمبر وحتى أسبوعين، حيث تم إرسال 370 ألف رسالة نصية لهم حتى الآن.

رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المواطنين سوف يتلقون جرعاتهم المتأخرة في نفس المراكز أو الوحدات الصحية التي تلقوا بها الجرعة الأولى، مشيراً إلى أهمية الحصول على الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس ومتحوراته، كما ناشد المواطنين بالتوجه للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية.

الصحة وفرت جميع اللقاحات

وأكد «عبدالغفار» توفير مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين لتشمل «سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون أند جونسون، فايزر، سبوتنيك»، موجهاً المواطنين بضرورة استمرار التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، التي تعد حائط الصد الأولى ضد للوقاية من الإصابة بالفيروس.

التطعيم بالجرعة الثالثة خلال أيام

وأشار إلى أن تطعيم الجرعة الثالثة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة في المراكز الطبية المخصصة للتطعيم باللقاح والمتواجدة بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة ليست إجبارية ولكنها اختيارية وهي مهمة لتنشيط جهاز المناعة والمقاومة ضد فيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية.

جميع اللقاحات ذات فاعلية

وأوضح «عبدالغفار»، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة من لقاح لآخر، واللقاحات هي السلاح الوحيد للحماية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، بالإضافة للالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى من خلال «ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي».