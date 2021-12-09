وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في العريش

توفيت سيدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى العريش العام، حيث قال مصدر طبي إن السيدة كانت تشتكي من ضيق في التنفس وانسداد في الشعب الهوائية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها بمستشفى العريش العام لتلقي العلاج بقسم الحجز، إلا أنها فارقت الحياة بسبب تأخر حالتها الصحية.

عدد الوفيات وصل إلى 322 حالة

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء في بيان لها اليوم، أن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا بلغ 322 حالة، وخضعت لعمليات الحجز والعلاج بمستشفيات شمال سيناء، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعملية الغسل والتكفين والدفن وإنهاء الإجراءات اللازمة.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة، مدير صحة شمال سيناء، في بيان له، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة في السابعة والخمسين من العمر، من مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي السياق نفسه، شددت مديرية الصحة والسكان على المواطنين بضرورة أخذ لقاح كورونا بحسب تعليمات وزارة الصحة، وذلك للعمل من أجل الحد من انتشار الفيروس وإصابة المواطنين، موضحة في بيانها، أنه تم نشر فرق التطعيم واللقاح بجميع المناطق بمدن المحافظة، وأن عملية التسجيل وأخذ اللقاح سهلة، بعد أن تم فتح مراكز جديدة لأخذ اللقاح واستقبال المواطنين.