توجيه عاجل للمدارس لامتحانات أولى وثانية ثانوي: أبلغونا بموقف الإنترنت

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتأكيد بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وذلك لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

16 ديسمبر.. آخر موعد لتسجيل استمارة لطلاب أولى وثانية ثانوي

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس الثانوية بالآتي:-

- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد غايته الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط «moe rng atar amin.gov.eg»، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية.

التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس وإرسال تقرير بموقفها

- التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات.

- التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

- التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة «المرحلة الثانوية».

- تقرير معتمد من بالموقف العام للمدارس الثانوية.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على موقعها الرسمي، رابط خاص بتسجيل الدخول كخطوة أولى يتبعها تسجيل استمارة التقدم للامتحانات عن العام الدراسي الحالي، ومن خلاله يمكن إنشاء حساب البريد الإلكتروني، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، الموعد النهائي لتسجيل الطلاب بالصفين الأول والثاني، لاستمارات التقدم للامتحانات.

وقالت الوزارة، إن ملء استمارة التقدم للامتحانات، تطلب أن يكون لدى الطالب بريد إلكتروني مدرسي، وإذا لم يكن لديه البريد الإلكتروني، فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.