«التعليم»: بدء تسجيل استمارة امتحانات 3 إعدادي إلكترونيا 12 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

تعديل بيانات طلاب الشهادة الإعدادية

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة بالاستمارة، تجري المدرسة التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب.

موعد تسجيل استمارة طلاب الشهادة الإعدادية

ويبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من 12 ديسمبر الجاري، على أن تراجع المدارس، استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

ووجهت الوزارة، المدارس بطباعة كشوف 12 «د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بالاستمارة، وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة، ويتم الانتهاء من إتاحة التسجيل على الموقع 20 ديسمبر الجاري.