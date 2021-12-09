«التعليم» تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوي تسجيل استمارة الامتحانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، عن العام الدراسي الحالي، 2021- 2022.

وأكدت الوزارة، أن ملء استمارة التقدم للامتحانات، تطلب أن يكون لدى الطالب بريد إلكتروني مدرسي، وإذا لم يكن لديه البريد الإلكتروني، فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

بريد إلكتروني خاص بالطالب قبل تسجيل استمارة الامتحان

وأتاحت الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على موقعها الرسمي، رابط خاص بتسجيل الدخول كخطوة أولى يتبعها تسجيل استمارة التقدم للامتحانات عن العام الدراسي الحالي، ومن خلاله يمكن إنشاء حساب البريد الإلكتروني، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، الموعد النهائي لتسجيل الطلاب بالصفين الأول والثاني، لاستمارات التقدم للامتحانات.

«التعليم» تشدد على المدارس بمراجعة استمارات طلاب الشهادة الإعدادية

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقعها الإلكتروني، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة على قاعدة البيانات، مشددة في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه حال وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة بالاستمارة، تجري المدرسة التعديلات اللازمة فورا من خلال استمارة الطالب.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب يتم بداية من 12 ديسمبر الجاري، مشددة على المدارس، بضرورة مراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المدارس بطباعة كشوف «12 د»، الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني للاستمارة، موضحة أن الكشوف يتم تسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة، ويتم الانتهاء من إتاحة التسجيل على الموقع 20 ديسمبر الجاري.