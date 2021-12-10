درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-12-2021 في مصر.. ارتفاع تدريجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية صباحا في بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 33 21

المدينة 29 17

الرياض 24 10

المنامة 25 20

أبو ظبي 27 20

الدوحة 28 19

الكويت 24 10

دمشق 16 05

بيروت 20 16

عمان 17 10

القدس 16 11

غزة 22 16

بغداد 20 07

مسقط 26 19

صنعاء 22 02

الخرطوم 34 20

طرابلس 18 11

تونس 16 09

الجزائر 15 11

الرباط 17 09

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية، بينما يكون بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أيضا وفق خبراء الأرصاد، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية في المتوسط، وشمالية غربية بالنسبة للبحر الأحمر.