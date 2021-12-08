طقس الغردقة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من الرياح والأتربة

ساد الغردقة، اليوم الأربعاء، طقس بارد، وانخفاض في درجات الحرارة، وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر من رياح شديدة محملة بالرمال، خاصة على الطرق السريعة والطريق الدائري وطرق البحر الأحمر الخارجية، فيما لم تتأثر الأنشطة البحرية بالأحوال الجوية.

رواج سياحي

وشهدت الأنشطة البحرية بالغردقة حركة رواج، خاصة إلى الجزر والمحميات الطبيعية، تزامنا مع الرواج السياحي الذي تشهده الغردقة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، خاصة مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة.

انتعاش رحلات الطيران الروسية

واستقبل مطار الغردقة الدولي، خلال 48 ساعة الماضية، أكثر من 100 ‪ رحلة طيران دولية وعارضة منتظمة، على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط تطبيق إجراءات احترازية عند الوصول.

هيئة مواني البحر الأحمر تعلن الطوارئ

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت مواني البحر الأحمر تداول 1713 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و332 شاحنة، و12 سيارة، وشملت حركة الصادرات 1273 طنا من البضائع العامة، و88 شاحنة، و11 سيارة، فيما بلغت حركة الواردات 440 طنا من البضائع العامة، و244 شاحنة، وسيارة ملاكي.