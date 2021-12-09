موعد ارتفاع درجات الحرارة وبداية تحسن الطقس والأحوال الجوية

شهدت البلاد حالة من تقلبات الطقس وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الساعة الماضية، وظهرت عاصفة ترابية شديدة اجتاحت العديد من المناطق، صاحبها انخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في معاناة الكثيرين الذين تساءلوا عن موعد تحسن الطقس والأحوال الجوية، وهو ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلنت الأرصاد في بيان لها، أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، كما تنتهي العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارا من الجمعة 10 ديسمبر إلى الأحد 12 ديسمبر 2021، سيشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح بين «2/4» درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.