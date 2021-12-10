حفظ العسل وزيت الزيتون بعيدا عن الضوء.. نصائح تخزين الأغذية بالثلاجة

حتى لا نُهدر كميات كبيرة من الأطعمة، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه لا يمكن تخزين جميع الأطعمة بنفس الطريقة؛ نظراً لاختلاف بعضها عن بعض في المكونات، فبعضها يحتوي على صبغات تتأثر بالضوء والبعض يحتوي على نسبة أعلى من السوائل، كما أن بعضها محاط بقشرة صلبة، والأصناف الأخرى تحتوي على قشرة رقيقة، تقدم منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة عدداً من النصائح المهمة التي يمكن اتباعها عند تخزين الأغذية نستعرضها في النقاط التالي:

تعرف على مدة بقاء اللحوم والدواجن والأسماك في الثلاجة

يمكن تخزين اللحوم بشكل عام مدة لا تزيد عن 3 أيام في الثلاجة طالما كانت نيئة أما إذا كان الهدف من تخزينها لوقت أطول فيمكن تجميدها بعد إحكام حفظها شرط أن تكون درجة حرارة المجمد (الفريزر) - 18 درجة مئوية.

أما لحم الدجاج غير المطبوخ فيخزن من 2-3 أيام في الثلاجة و9 أشهر إذا كانت مقطّعة أما إذا كانت كاملة في سنة واحدة في الفريزر، أما اللحم المفروم غير المطبوخ فيخزن من 2-3 أيام في الثلاجة و3-4 أشهر في الفريزر، أما شرائح اللحم غير المطبوخ أو المقطّع فتخزن من 3-4 أيام في الثلاجة و4-12 شهرًا في الفريزر، أما السمك غير المطبوخ فيخزن من 1-2 يوم في الثلاجة و6 أشهر في الفريزر.

لحم اللانشون يمكن تجميده لأشهر في الفريزر لكن حفظ الدجاج أو لحم الديك الرومي المقطّع منه فلا تتجاوز مدة حفظه 3 أيام فى الثلاجة أما اللحم المقطّع فالمدة تتراوح بين 5-7 أيام فى الثلاجة أما اللانشون الجاهز محكم الإغلاق فيمكن حفظه لبضعة أسابيع فى الثلاجة وعند فتحه بجب استهلاكه خلال فترة لا تزيد عن 5 أيام.

يمكن حفظ البطاطس ثلاثة اشهر خارج الثلاجة بهذه الطريقة

الفواكه والخضراوات يمكن تخزينها في مكان جاف وبارد خارج الثلاجة والفريزر كالطماطم والموز والبطاطا والليمون فعملية التبريد تساعد على إبطاء نضجها والمحافظة عليها طازجة لفترة أطول أما في حال تم تقطيعها بعد غسلها فيجب تخزينها في الثلاجة أو الفريزر، أما الموز فإن وضعه في الثلاجة سيغيّر من لونه للأسود خلال يومين مع إمكانية وضعه خارجها بضعة أيام قبل تحوّل لونه للبني.

أما الطماطم فتنضج سريعًا عند حفظها خارج الثلاجة ولكن وضعها في الثلاجة سيمنع من نمو البكتيريا السيئة عليها سريعا.

أما البطاطس يمكن أن تُحفظ في الأماكن المظلمة والباردة خارج الثلاجة لمدة شهر.

العسل وزيت الزيتون يحفظ بعيداً عن الضوء والهواء

العسل يفضّل حفظه في مكان بارد جاف بعيداً عن الحرارة والضوء والهواء خارج الثلاجة، أما الخبز فيمكن وضعه خارج الثلاجة لمدة لا تزيد عن 3 أيام أما للتقليل من تشكّل العفن أو لغايات التخزين طويل الأمد فيمكن لفّه جيدًا ووضعه في الفريزر مدة لا تزيد عن 3 أشهر واستهلاكه يكون بعد تذويب الكمية المراد استخدامها فقط.

أما الزبدة فيمكن حفظها في الفريزر مدة تتراوح بين 6-9 أشهر وكذلك يمكن حفظها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أما القهوة يجب وضعها بعيدًا عن الحرارة والضوء والرطوبة والهواء في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد ومظلم، أما زيت الزيتون يجب حفظه في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن الضوء والهواء.

التوابل لا تتعرض لضوء الشمس والحرارة

تتأثر التوابل المجففة بتعريضها لضوء الشمس المباشر والحرارة الناتجة عن الطهي، وبالتالي يجب حفظها في أوعية محكمة الإغلاق وفي مكان بارد ومظلم مدة لا تزيد عن العام، ويمكن استخدام المنتجات المخزنة في موعد لا يتجاوز تاريخ الصلاحية المحدد على العبوة، كما أنه يجب تجنب خلط تخزين الأطعمة النيئة (غير المطهية) مثل اللحوم والبيض والخضراوات مع بعضهم أو متلامسين، وتجنب خلط تخزين الأطعمة النيئة (الخام) التي تستخدم كمواد خام للطهي والأطعمة الجاهزة للاستهلاك.