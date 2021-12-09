هنا إبراهيم يسري: ردود الفعل حول «خليكي جامدة» فاقت توقعاتي

أعربت الفنانة "هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري عن سعادتها بطرح أغنيتها الجديدة «خليكي جامدة»، عبر المنصات السمعية وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وأغنية هنا من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن وتوزيع وماكساج أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وفكرة نضال هاني، وبدعم من «TAGLINE»، والعمل من إنتاج «Seen Studios» وتصوير أمين إسماعيل.

هنا: ردود الفعل الإيجابية تخطت توقعاتي

وقالت «هنا» لـ«الوطن»، إنها لم تكن تتوقع النجاح الخاص بأغنيتها «ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها على الأغنية كانت فوق العادة، لم أكن أتوقعها».

وأضافت «الرسائل لم تتوقف لديّ بعد طرح الأغنية، خاصة أنها تحمل رسائل عديدة للفتيات اللاتي يقعن في الحب».

نصائح للفتيات بسبب مشكلات الحب في «خليكي جامدة»

وتدور فكرة أغنية هنا الجديدة حول مشكلات الفتيات بعد ترك أحبابهن، وأهمية العودة للحياة من جديد، وعدم جعل الصدمات تؤثر فى نفسيتهن.

تقول كلمات الأغنية:

خليكي جامدة

لو اتخدعتي في اللي

كنتي فاكرة إنه حبك

خليكي جامدة

وقوّي قلبك بعقلك وارفضي ضعفك

خليكي جامدة

عيشي حياتك والأهم إنك تحبي نفسك

بكرة كل ده هيبقى ذكرى

نفتكرها نضحك

يلا بلوك بلوك

قومي واعملي نيو لوك

خلي النفسية تفك

ويومين وهتحلي في عينه

وهييجي تاني ويلك

وساعتها هتقولي له سوري بطلت أعك

هيعمل فيها متأثر

وينزل دمعتين

كل واحدة من عين

ويقول لك أنا غلطان

لسه فاكر بسلامته

بعد ما صاعله يومين

مع دينا وهبة وشيرين

وخمسة ستة كمان

ما هو فاكر إنك لسه يا عيني

قاعدة ومستنياه

مش فاهم إنه ما يستاهلش

إنك تبقي وياه

وعشان نقطع الشك

وع الموضوع نسك

يبقى يلا بلوك بلوك

قومي واعملي نيو لوك

خلي النفسية تفك.