أشهر النجوم في دور الفنان التشكيلي.. آخرهم مصطفى خاطر بـ«مربع برمودا»

يتحمس العديد من الجماهير لإطلاق فيلم «مربع برمودا»، في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي، ابتداء من 22 ديسمبر الحالي، بطولة مصطفى خاطر، الذي يقدم دور فنان تشكيلي خلال أحداث الفيلم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أشهر نجوم قدموا دور الفنان التشكيلي خلال أعمالهم الفنية، أبرزهم العالمي جاريد ليتو، والفنان المصري أحمد حلمي وتامر حسني.

تفاصيل فيلم «مربع برمودا»

طرح الفنان مصطفى خاطر، البرومو الرسمي الترويجي لفيلم «مربع برمودا»، منذ يومان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يقوم ببطولته ويجسد دور فنان تشكيلي، ويشاركه البطولة الفنان الكبير عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

موعد إطلاق فيلم «مربع برمودا»

بينما أكد الفنان مصطفى خاطر، من خلال طرح البرومو الترويجي لـ فيلم «مربع برمودا»، على موعد إطلاقه بدور العرض المصرية، في 22 ديسمبر الحالي.

ويقوم الفنان مصطفى خاطر، بدور فنان تشكيلي، في فيلم «مربع برمودا»، ويصنف العمل أنه درامي، ومن أفلام الإثارة أيضًا، فضلا عن كونه مصنف كوميدي، إذ يقوم خاطر بالوقوع في العديد من المغامرات خلال محاولته لتسويق وبيع لوحاته.

وهناك العديد من نجوم الفن قدموا دور الفنان التشكيلي خلال أعمالهم الفنية، ومنهم من قدمه بشكل احترافي، وآخر قدمه بشكل مثير، ومنهم من قدمه بشكل كوميدي، وسيرة ذاتية لأحد النجوم العالمين في الفن التشكيلي.

الفنان العالمي: جاريد ليتو (سيرة ذاتية)

قدم الفنان العالمي جاريد ليتو، دور الفنان التشكيلي، في أحد أفلامه بعد نجاحه في فيلم «الجوكر»، وأعلن بعده خوضه تجربة جديدة، وهو تقديم فيلم عن السيرة الذاتية لـ فنان الوب آرت «أندي وارهول»، يقوم ببطولته ويشارك في إنتاجه أيضًا.

الفنان تامر حسني: رسالة هادفة من خلال دور الفنان التشكيلي

قدم الفنان تامر حسني، في فيلم «مش أنا»، دور الفنان التشكيلي، بشكل غير مسبوق، إذ وجه رسالة لكل شاب يأس من خلال الفيلم أنه مازال هناك أمل، و يجب أن لا ينصاغ لكل من يحاول أن يوقفه خلال السير بطريقه.

وقدم ذلك من خلال فيلم «مش أنا»، و يتحدث عن فنان موهوب، لم يستطع التحكم بنفسه، وهناك روح خفية تتحكم به، وحاربها من أجل الوصول لحلمه، وأن يصبح فنان تشكيلي ناجح، فقد اختار مهنة روحية من أجل توجيه ذلك الرسالة لكل شاب مهما كان حلمه أو مهنته.

يذكر أن الفنان تامر حسني، أفصح عن اسم الفنان التشكيلي الذي قدم لوحات فيلم «مش أنا»، وهو أحمد عيد، الذين استعانوا به لتنفيذ وتصميم اللوحات والبورتيريهات التي ظهرت في الكثير من مشاهد العمل، بما أن البطل كان يهوى الرسم.

أحمد حلمي قدم دور الفنان التشكيلي: (كوميدي هادف)

بينما قدم الفنان أحمد حلمي دور الفنان التشكيلي في فيلم «بلبل حيران»، بشكل كوميدي هادف كالمعتاد من أعماله، ومن خلال الفيلم «قد حلمي» حياة الرسام الحالم أيضا، في إطار كوميدي.

لم تكن تجربته الأولى مع دور الفنان والرسام، بينما كان يقدم ذلك من خلال فيلم «مطب صناعي»، إذ كان يخدع نور أنه مهندس ويجيد الرسم وخلافه، بينما قدم دور الفنان التشكيلي بشكل مباشر، في فيلم «بلبل حيران».

يعرف أن أحمد حلمي بالفعل موهوب بالرسم، وخاصة أنه مهندس ديكور، وابنته الكبرى «لي لي» ورثت منه الفن، و قدمت عدة لوحات لها لأصدقاء والدها، و شاركتهم عبر وسائل السوشيال ميديا.

خالد الصاوي: دور الفنان التشكيلي «عمق»

كما قدم خالد الصاوي دور المبدع دافنشي، في تقديم الفنان التشكيلي في مسلسل «هي ودافنشي»، في إطار كوميدي محترف، بينما يمتلك فكر خاص وعمق فيما يقوم به، مع فيرجينا السينما والدراما المصرية ليلى علوي.