واقفين مع أفريقيا.. 5 معلومات عن أغنية حكيم في افتتاح «كان 2022»
كتب:
محمود الرفاعى
07:33 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021
حكيم
يستعد «حكيم» لتسجيل أغنيته الجديدة واقفين مع أفريقيا، التي من المقرر أن تكون إحدى الأغنيات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، المقرر أن تنطلق بعد أسابيع قليلة.
حكيم يكشف لـ«الوطن» 5 معلومات عن الأغنية
- الأغنية بعنوان واقفين مع أفريقيا وسيتم عرضها بشكل مباشر فى يوم 9 من شهر يناير المقبل.
- الاغنية سجلت فى مصر وسيشدو فيها حكيم باللغة العربية.
- سيستخدم فيها حكيم الآلات الموسيقية الافريقية
- سيستخدم حكيم الحفل لكي يحيي 9 حفلات غنائية فى اكبر مدن الكاميرون
-تعد هذه هي المرة الثانية التى يشدو فيها حكيم فى أفتتاح أمم افريقيا
حكيم قدم فى عام 2019 أغنية متجمعين
يذكر أن حكيم كان قد قدم فى عام 2019 اغنية مجتمعين من كلمات محي حوار وعرضت فى حفل الافتتاح الذى أقيم فى استاد القاهرة وكانت تقول كلماتها
لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا
لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا
افريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة
بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة
لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا
أفريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة
بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة
لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا
لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا
افريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة
بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة
متجمعين على حلم كبير على حب وخير متجمعين
متجمعين بولادنا السمر العالم عارف احنا مين
والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين
متجمعين من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين
متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين
نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فايزين.