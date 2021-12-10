واقفين مع أفريقيا.. 5 معلومات عن أغنية حكيم في افتتاح «كان 2022»

يستعد «حكيم» لتسجيل أغنيته الجديدة واقفين مع أفريقيا، التي من المقرر أن تكون إحدى الأغنيات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، المقرر أن تنطلق بعد أسابيع قليلة.

حكيم يكشف لـ«الوطن» 5 معلومات عن الأغنية

- الأغنية بعنوان واقفين مع أفريقيا وسيتم عرضها بشكل مباشر فى يوم 9 من شهر يناير المقبل.

- الاغنية سجلت فى مصر وسيشدو فيها حكيم باللغة العربية.

- سيستخدم فيها حكيم الآلات الموسيقية الافريقية

- سيستخدم حكيم الحفل لكي يحيي 9 حفلات غنائية فى اكبر مدن الكاميرون

-تعد هذه هي المرة الثانية التى يشدو فيها حكيم فى أفتتاح أمم افريقيا

حكيم قدم فى عام 2019 أغنية متجمعين

يذكر أن حكيم كان قد قدم فى عام 2019 اغنية مجتمعين من كلمات محي حوار وعرضت فى حفل الافتتاح الذى أقيم فى استاد القاهرة وكانت تقول كلماتها

لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا

لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا

افريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة

بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة

لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا

أفريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة

بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة

لو مية حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا

لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا

افريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة

بيبو وشحاتة دروجبا وإيتو ومو صلاح في الصورة

متجمعين على حلم كبير على حب وخير متجمعين

متجمعين بولادنا السمر العالم عارف احنا مين

والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين

متجمعين من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين

متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين

نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فايزين.