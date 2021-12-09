طرح البرومو الرسمي لفيلم «الجريمة» بطولة أحمد عز «فيديو»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الجريمة» بطولة النجم أحمد عز، والفنانة منة شلبي، البرومو الرسمي الخاص، بالفيلم عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، وأعلنت من خلاله موعد طرحه في دور العرض داخل مصر.

تفاصيل برومو فيلم «الجريمة»

ظهر في البرومو الخاص بفيلم «الجريمة» جميع أبطال الفيلم، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز والذي ظهر بلوك السبعينات، وسيطر على أحداث البرومو الإثارة والغموض ووجود جريمة قتل.

كما ظهر في البرومو أيضًا منة شلبي وماجد الكدواني وصلاح عبد الله ومحمد جمعة ونبيل عيسي وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

موعد عرض فيلم «الجريمة»

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح البرومو من خلال منشورها على صفحة الفيسبوك، قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم الجريمة للنجم أحمد عز والنجمة منة شلبي ويشاركم فى البطولة ماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، تأليف وإخراج شريف عرفه للمنتج هشام عبد الخالق 29 ديسمبر بجميع دور العرض».

يذكر أن الفنان أحمد عز، كان آخر أعماله في السينما هي فيلم «العارف»، والذي شارك فيه مع أحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم «كيره والجن»

كما أنه يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «كيره والجن»، والذي يشارك فيه بجانب كريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب وهدى المفتى وأسماء أبو اليزيد وأحمد مالك وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد .