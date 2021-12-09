7 ورش بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.. يقدمها فنانون عالميون

أعلن الدكتور محمد الشافعي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل الورش التي يقدمها المهرجان في دورته المقبلة، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، والفنان سعيد قابيل مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

خالد جلال يرأس لجنة الورش في المهرجان التجريبي

وقال «الشافعي»، إن المهرجان يقدم 7 ورش مسرحية تم الإعلان عنها، وتقدم لها أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف محافظات مصر، ويتم حاليا اختيار العدد المناسب لهذه الورش من المتدربين من خلال لجنة الورش التي يرأسها المخرج الكبير خالد جلال.

تفاصيل الورش خلال المهرجان التجريبي

وأضاف مدير المهرجان، أن المخرج والممثل الإيطالي دانيلو كريمونتي يقدم ورشة بعنوان «إبداع الممثل والتغييرات المشهدية»، ليقوم بتدريب المشاركين في ورشته علي أساسيات لغة الجسد والتنفس المتصل بالتوتر الجسدي والعاطفي، والإيقاع والصوت، والعلاقة مع الفضاء والعلاقة مع الآخر.

كما تقدم الفنانة التونسية سيرين قنون ورشة بعنوان «التفصيل التشريحي للشخصيات»، لتساعد المشاركين بتلك الورشة علي استكشاف التفصيل التشريحي لجسدهم من أجل تجميع الشخصيات المختلفة التي يجسدونها في مختلف الإبداعات المسرحية على أفضل وجه.

أما الفنانة السويسرية جاردي هاتر فتقدم ورشة بعنوان «فنون المهرج» للتدريب على فنون الارتجال وطرح أفكار لتطوير قصة تحمل مفاجأة للجمهور، بينما تقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة بعنوان «كيفية التحضير لتجربة أداء»، بحيث تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه، وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل.

كما يقدم البولندى إلكسندر يانس ورشه بعنوان «تكنولوجيا خشبة المسرح»، والتي يتم توجيهها خصيصا لفناني المسرح من مخرجين ومدربين ومصممين، وكذلك فناني الرسوم المتحركة.

ويقدم المخرج والممثل اليوناني ايفيدوكوموس تسولاكيديس ورشة بعنوان «حرفية الممثل - المشي والسقوط»، والتى تعتمد على التمثيل الارتجالي، كما سيتعرف المشاركون على تقنيات تساعدهم على التركيز والتواصل مع الآخرين وفهم معنى «الحضور المسرحي».

ويقدم المخرج والممثل البولندى دانييل أرباكزويسكي ورشة تحمل عنوان «الذاكرة والحكي المسرحي» فى كل من محافظتي القاهرة والإسماعيلية، والتي تعتمد على تدريب الحركة التمثيلية، بحيث يكون أساس المهام هو بناء مسارات درامية وذلك من خلال الحركة.

وأضاف «الشافعي»، أنه إضافة للورش السبع سيتم تنظيم «ماستر كلاس» للمدربة الإسبانية ڤيرونيكا لاريوس، وهي مدير مسرح الميكروتايترو بمدريد على مدار ثلاث أيام في ثلاث محافظات مختلفة، هي القاهرة والإسكندرية والأقصر، وتتحدث خلاله حول عدد من المحاور، منها كيفية نشأة الميكروتياترو وشبكة الميكروتياترو حول العالم.

كما ستقدم فرقة أوكرانيا «ماستر كلاس» بعنوان خبرات تمثيلية، حول مسرح خاركيف الأوكراني للدراما، والذى يعد أحد أقدم المسارح في أوكرانيا والمراحل التي مر بها حتى وقتنا الحاضر.

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي، وتقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل، مديرا للمهرجان، وعضوية كل من الدكتورة هدى وصفي، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.