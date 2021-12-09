«الثقافة» تكشف عن موعد إطلاق جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية

كشف الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، عن موعد الإعلان عن الدورة الثانية من جائزة المبدع الصغير التي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف المبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة، في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار.

موعد التقدم لجائزة المبدع الصغير

وأضاف هشام عزمي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سيتم الإعلان عن تفاصيل جائزة المبدع الصغير وموعد التقدم للدورة الثانية منها خلال أيام قليلة جدا وقبل انتهاء ديسمبر الجاري»، مشيرا إلى أنه تم تأخير الإعلان عن الدورة الثانية بسبب تتابع الأحداث في وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية والحالية، منوها أن المبدعين المشاركين سيكون متاح لديهم وقت كاف لإرسال أعمالهم في الدورة المقبلة مقارنة بالدورة الماضية.

تفاصيل جائزة المبدع الصغير

وجائزة الدولة للمبدع الصغير هي الجائزة الأحدث في جوائز الدولة، وتنقسم الفئات العمرية إلى فئتين وهما: «الفئة العمرية الأولى من 5 سنوات وحتى 12 سنة والفئة الثانية من 12 سنة وحتى 18 سنة»، على أن تخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

أهداف جائزة الدولة للمبدع الصغير

تهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن استمرار فتح باب التقدم لجوائز الدولة «التشجيعية، التفوق، التقديرية، والنيل والنيل للمبدعين العرب» في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وسيستمر باب التقدم لجوائز الدولة حتى 31 ديسمبر 2021.