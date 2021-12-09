«الصحة»: الجرعة الثانية متاحة لمن فاتته في أي وقت

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، إن مصر لا تزال تمر بالموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا، ولم تعلن عن الوصول إلى ذروة الموجة، لافتا إلى أن الدراسات في البلاد الأوروبية، أشارت إلى أن هناك ارتفاع في أعداد الإصابة، لكن الاحتياج إلى دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، كما أن نسبة احتياج التنفس الصناعي أقل بنسبة 9%، ونسبة احتياج غرف العناية المركزة أقل بنسبة 16%.

إمكانية الحصول على الجرعة الثانية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجرعة الثانية حتى إذا كانت بعد الموعد المقرر، أكثر فاعلية من الحصول على جرعة واحدة، مؤكدا أن كل لقاح له فترة سماح يمكن أن يحصل من خلالها الشخص على الجرعة الثانية، فمثلا لقاح أسترازنيكا، يمكن الحصول على الجرعة الثانية خلال 3 أشهر، لو تأخر عن موعد الجرعة الثانية المقرر له.

الجرعة الثالثة

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة المعززة، ستكون فرق الفئات الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتكون بعد مرور 6 أشهر على الأقل، من إتمام الحصول على اللقاح، مؤكدا أن الدولة لا تزال تتيح تقديم التطعيم في المنزل، لمن لا يستطيع الحركة من المسنين وكبار السن.

صغار السن

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن صغار السن من الأطفال، يكمنهم التسجيل من أجل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، لكن مرخص لهم الحصول على أسترازينكا فقط، لذا يجب طلب هذا النوع من اللقاح.