«الصحة»: تثبيت مراكز تلقي لقاح كورونا في 8 محطات جديدة بمترو الأنفاق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار التوسع في مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة بمحطات المترو والقطارات، لتشمل محطات (السادات، الشهداء، العتبة، العباسية) بمترو الأنفاق، ومحطة قطار مصر «رمسيس»، ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

تطعيم 31 ألفًا و700 مواطن بـ لقاحات كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى حتى الآن، تطعيم 31 ألفًا و700 مواطن بمراكز التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات المترو والقطارات، ومراكز التسوق.

تثبيت 4 مراكز داخل المحطات التبادلية

وأشار إلى تثبيت 4 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل: مركزين بمحطة السادات، ومركزًا بكل من محطات (الشهداء، العتبة، العباسية)، وجارِ الانتهاء من تثبيت 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية، وتشمل: (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، وحلوان).

ونوّه «عبد الغفار» بوجود 4 فرق في كل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومُدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان على التوسع في تطعيم المواطنين وتيسير تلقيهم للقاحات فيروس كورونا.

تسجيل صوتي داخل محطات مترو الأنفاق

وأوضح «عبدالغفار» أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقوم بإذاعة تسجيل صوتي داخل محطات مترو الأنفاق، لتوجيه المواطنين إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتابع أنه جارٍ التوسع في افتتاح مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، فضلاً عن محطات قطار محافظتي (المنيا، قنا)، مشيرًا إلى استمرار العمل في مراكز التسجيل والتطعيم بعدد من الأسواق التجارية «المولات» وتشمل (مول العرب، وهايبر وان).