الصحة: لقاح كورونا المصري نتائجه مبشرة.. ومفيش أي أعراض

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات إنتاج اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنَّه جرى الانتهاء من تلقيح أول 9 أفراد من المتطوعين، ومن المفترض انتظار أسبوعين حتى التأكد من المأمونية وعدم حدوث أعراض، ويتبقى يومان من فترة الأسبوعين المحددة، «الحمد لله النتائج مبشرة، ومفيش أي أعراض مؤثرة أو ذات دلالة إحصائية».

الخطوة التالية لتحقيق حلم اللقاح المصري

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن الخطوة التالية تتمثل في استكمال باقي المشاركين المتطوعين في المرحلة الأولى، والتي تستغرق نحو شهرين، ثم الانتقال للمرحلتين الثانية والثالثة، ونتائج اللقاح المصري حتى الآن مبشرة للغاية.

وأوضح أن عدد الجرعات المستخدمة حتى الآن من لقاح كورونا يتجاوز 48 مليون جرعة، بين الجرعة الأولى فقط أو الجرعتين الأولى والثانية، ومع تسريع وتيرة التلقيح وتيسير الأمور وفتح الباب لمن تخلف عن الجرعة الثانية، نستطيع تحقيق تطعيم النسبة التي وضعتها الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن عدد الملقحين للفئة من 12 لـ15 عامًا وصل حتى الآن إلى نحو نصف مليون، لافتًا إلى أن معدلات تلقيح هذه الفئة تسير بشكل جيد جدًا.

القيادة السياسية وجّهت بشكل واضح لدعم الأشقاء الأفارقة

ولفت إلى أن القيادة السياسية وجّهت بشكل واضح بدعم الأشقاء الأفارقة باللقاحات، «نحن نؤمن تمامًا بأهمية التواصل الصحي بين كل دول القارة وكل دول العالم، فأمان دول العالم في أمان كل دولة من دول العالم وليس في دولة بعينها».

وأفاد بأن هناك دولاً استحوذت على كميات كبيرة من اللقاح، وهناك أماكن لم تستطع الوصول لمعدلات التلقيح لعدم توفر اللقاح، وأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات غير عادل، ونجاة العالم مرتبط كل فرد وكل دولة، والقضاء على الانتشار الوبائي يبدأ من كل الدول، ولا يوجد دولة آمنة من هذا الانتشار.

وأكد أن مصر من الدول التي تنادي بألا يكون هناك حق للملكية التصنيعية للقاحات في زمان الأوبئة، ولابد أن يتشارك العالم فيها، خاصة أنه لا توجد حدود مغلقة، والسماوات أصبحت مفتوحة والمتحور الذي ظهر في جنوب إفريقيا خلال أيام انتشر في أكثر من 58 دولة.