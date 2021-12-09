«الصحة»: 370 ألف رسالة نصية للمتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تطعيم المتخلفين عن ثاني جرعات لقاح كورونا من الغد لمدة أسبوعين، قائلا إنَّه من المنتظر إرسال رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية بأن يبادروا لتلقيها، وأن الوزارة عدلت منظومة التسجيل لتمكنهم من الحصول على الجرعة الثانية خلال أسبوعين من تلقي الرسالة.

الجرعة الثانية أمر مهم وأساسي لبناء منظومة مناعية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه جرى إرسال أكثر من 370 ألف رسالة للمواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية لفترة طويلة، مؤكدا أن الحصول على الجرعة الثانية مهم وأساسي ولا يكتمل بناء منظومة المناعة في جسد الملقَح إلا بعد الجرعة الثانية.

ولفت إلى أن الشخص المتخلف عن الجرعة الثانية ولم ترسل رسالة له يمكنه التوجه للحصول عليها، متابعا: «هذا لا يعني إن الناس تروح من غير رسائل لأن ده بيعمل تزاحم، ويجب انتظار الرسالة، وكل الناس هتجيلهم الرسالة، وحال مجتلوش ينتظر أو يتصل بالخط الساخن».

هل أعراض أوميكرون أقل من دلتا؟

وعن المتحور الجديد «أوميكرون»، قال إن الدلائل التي رشحت من خلال الأبحاث من الدول المختلفة تشير إلى أن الأعراض ومعدلات الدخول للمستشفيات أقل بكثير من الأعراض والإصابات المتعلقة بمتحور «دلتا»، وهو أمر مبشر، كما أن الدخول للعناية المركزة أقل بنسب تزيد على 8%، لافتا إلى أن بعض الأبحاث تقول إن المتحور قد يقلل من كفاءة اللقاح.

وأوضح أن الجهاز المناعي لا يعمل فقط للأجسام المضادة ولكن يعمل أيضا من خلال الخلايا التي تحارب الفيروسات داخل الجسم بغض النظر عن الأجسام المضادة.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.