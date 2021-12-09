نائب «المقاولين العرب»: حصلنا على 5 إنجازات بعد توجيهات الرئيس

قال المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، إن حصول شركة المقاولين العرب على 5 جوائر من جائزة enr العالمية، لتكون بذلك الشركة الوحيدة التي تحصل على هذا القدر من الجوائر في عام واحد، بعد حصول إحدى الشركات في سنوات سابقة على جائزتين فقط.

توجيه الشكر للقيادة السياسية

وأضاف «العصار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشركة ساعدت في إعادة ترميم المعبد اليهودي، موجها الشكر إلى القيادة السياسية ووزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية، التي فتحت عدد كبير من الوظائف، لأن قطاع الإنشاء استطاع استيعاب عدد كبري من الوظائف.

جوائز التنمية المستدامة للطرق

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، أن الشركة قدمت جوائز في التنمية المستدامة للطرق، وجرى الوصول إلى القوائم النهائية، التي فاز بها المهندس مراد باخوم، موضحا أن بعض الشراكات تكون مع شركات أخرى مثل مشاركة المترو الرابع، والسد التنزاني، بالتحالف مع شركة السويدي وهو أكبر سد يقام في أفريقيا.

الاستعداد لجوائز العام بعد المقبل

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، أن الشركة ستعمل على التقدم لجوائز العام بعد المقبل، وتم إعداد مشاريع كثيرة، موضحا أن شركة المقاولين العرب أسرة واحدة، ويتم تكريم المتفوقين، كما أن كل جيل يكون حريص بتربية الجيل الذي يليه، من أجل استمرار التطور الحادث في المؤسسة.