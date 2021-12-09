«مرسيدس» تحتل المرتبة الأولى في قائمة السيارات الأكثر ترخيصا بمصر

احتلت العلامة التجارية الألمانية مرسيدس، المركز الأول في قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا بالنسبة لـ السيارة الفاخرة في إدارات المرور بمحافظات الجمهورية خلال الشهر الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارات العامة للمرور.

السيارات المرسيدس

في هذا الصدد، يقول عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن السيارة المرسيدس، تحتل المركز الأول على مر السنوات الماضية في إعادة البيع داخل جمهورية مصر العربي، ومازالت هي رقم واحد في السوق السيارات الفارهة.

وأكد خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن البيانات التي صدرت عن الإدارات المرور خلال شهر نوفمبر 2021 الماضي، أكدت أن عدد سيارات الملاكي المرخصة في مختلف وحدات المرور، بلغت ما يقرب من 850 سيارة خلال شهر نوفمبر الماضي 2021.

وقال إن العلامة التجارية الألمانية مرسيدس، تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الملاكي الفارهة في سوق السيارات المحلي، بعدما استحوذت على رقم 348 سيارة مرسيدس تم ترخيصها.

وأوضح عبدالعاطي محمود، أن السيارة فولفو جاءت في المرتبة الثانية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %12.9، مسجلة نحو 90 سيارة، فيما صعدت ماركة ds الفرنسية للمركز الثالث بحصة بلغت %9.7 بواقع 68 سيارة.

سيارات بي إم دبليو

وذكر عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارة «BMW» احتلت المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الملاكي الفاخرة في مصر، مسجلة حصة سوقية %2.1 بإجمالي 15 سيارة.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن سبب انتشار السيارة المرسيدس في سوق السيارات، هو قيام التوكيل الحصري بتوفير قطع الغيار بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلي داخل السوق المحلية وتقديمها بأسعار مناسبة للمستهلكين، إضافة إلى أن الشركة الأم تمنح أحقية الضمان لكافة عملائها دون تمييز، فضلًا عن الرفاهية التي تقدمها صناعة السيارات المرسيدس لعملائها في أنحاء الجمهورية.