شروط مزاد 14 نوفمبر لبيع سيارات مرسيدس وهيونداي وفولكس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، ويتم الدخول بكراسة الشروط التي يتم شرائها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بسعر 400 جنيه.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تفاصيل المزاد والسيارات المتواجدة بها وفق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية

ويشمل مزاد السيارات ملاكي وميكروباص وفان وبيك اب ونقل وإسعاف وميني باص وأتوبيس وموتوسيكلات وتروسيكل وتوك توك وجرار زراعي ومقطورات ولودر ماركات فيات، هيونداي، سوزوكي، مازدا، مرسيدس، رمسيس، تويوتا، ميتسوبيشي، داشيا، نيسان، كيا، شاهين، اسبرانزا، فورد، جيب شيروكي، دايهاتسو، بيلاروسي، نصر، GCB، بيجو، ايسوزو، داتسون، فانتوم، فولكس، رينو، شيفروليه.

ضوابط مزاد 14 نوفمبر لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية

وأوضحت الهيئة، أنّ المتقدم يدفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد كل فترة بشكل متواصل، لبيع مختلف أنواع السيارات بأسعار أقل من السوق مرسيدس ومازدا وشيفروليه وبي إم دابليو وكيا وغيرها، كما تتضمن بعض المزادات بيع بضائع تشمل أجهزة كهربائية وهواتف وغيرها من البضائع.