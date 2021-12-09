نقيب القراء: إيقاف عضوية الشيخ صديق إبراهيم الحشاش وإحالته للتحقيق

أثارت قضية إيقاف القارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش، جدلا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وصف نفسه في تعليق عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، قائلا: «الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها.. رب هب لي من لدنك رحمة»، الأمر الذي هاجمه كثير من رواد السوشيال ميديا.

إيقاف الشيخ صديق إبراهيم الحشاش

وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم إن نقابة محفظي وقراء القران الكريم بجمهوريه مصر العربية، قد قررت وقف عضوية صديق ابراهيم الحشاش، لحين حضوره أمام لجنه القيم والمتابعة، بالنقابة يوم 18 ديسمبر 2021.

وأضاف نقيب قراء القرآن الكريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما قاله القارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش:« لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها.. رب هب لي من لدنك رحمة»، يعد مخالفًا لقواعد النقابة وسيتم التحقيق معه في ذلك.

التحقيق مع الشيخ صديق إبراهيم الحشاش

وأشار «الحشاد»، إلي أنه لم يكن يعلم أن القارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش عضو في نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، وأنه قام بمخاطبة النقابة، وعلم أنه بكشوف المقيدين، متابعا: «قمت بإيقافه والتحقيق معه».

هجوم على الشيخ صديق إبراهيم الحشاش

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد شنوا حملة هجوم على منشور القارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش، وقال أحد المتابعين: «لا تليق حين يكون الحديث عن القرآن الكريم»، وعلق آخر:«يا عم إنت ده كلام يكتبه واحد حافظ كتاب الله، اتق الله وتعلم الأدب مع كتاب الله»، بينما قال آخر:«معذرة يا شيخ بس هو حضرتك بتعمل إيه، واوعى تقولي بتقرأ قرآن، لا وكمان بقراءات، حرام عليك والله».