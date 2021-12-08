«التعليم العالي»: نسعى لإيجاد فرص عمل مستقبلية للطلبة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تنظيم النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي يصب في مصلحة مستقبل الطلاب، موضحًا أنّ المنتدى يتحدث عن فرص العمل المستقبلية والهدف الرئيس منه هو إيجاد فرص وبدائل تدريبية تُضاف إلى البرامج الحالية من أجل تكثيف فرص العمل أمام الطلبة.

مصر تحركت في أكثر من مسار

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أنّ هدف المنتدى هو مواكبة فرص العمل المستقبلية وهذا بالطبع يهم كل المصريين، مشددًا على أنّ مصر تحركت في أكثر من مسار خلال الفترة الماضية، وأنشأت عددًا كبيرًا من كليات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي ومنحت الفرصة للطلاب لدراسة هذه التخصصات، مشددًا على أن أنّ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كانت أول التخصصات عند تكتفي من الطلبة نظرًا للإقبال الشديد عليها، وهذا دليل على أنّ الطلبة وأولياء الأمور مهتمون بهذا التخصص.

توقيع اتفاقيات مع جامعات دولية

وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الوزارة استطاعت توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والأهلية والخاصة، وهذا أمر مهم لكي تكون الجامعات المصرية مواكبة للتعليم وسوق العمل في المستقبل.

منصة للحوار حول ريادة الأعمال

وكشف أن هذا المنتدى يوجد به منصة للحوار حول ريادة الأعمال يحضرها 6 آلاف طالب من كافة أنحاء الجمهورية، بهدف تشجيع الشباب على هذه المهارات والتخطيط للمشاريع وطريقة إيجاد فكرة ابتكارية، وهناك مشروع آخر لتأهيل وتدريب الخريجين على المهارات التي يحتاجها سوق العمل وليس فقط الطلبة الذين ما زالوا يدرسون.