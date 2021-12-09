«الأزهر» يعلن موعد إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة «محفظ قرآن»

أعلنت إدارة الجامع الأزهر، عن إجراء مقابلات شخصية وعلمية للمتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بأروقة الجامع الأزهر، والفروع التابعة له بالمحافظات.

أوراق التقدم لوظيفة محفظ قرآن

وأكدت إدارة الجامع الأزهر، ضرورة إحضار المتقدم للوظيفة صورًا ضوئية لبطاقة الرقم القومي سارية، والمؤهل الدراسي، مع إحضار الأصول للاطلاع، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية حديث، وموافقة جهة العمل، بالنسبة للموظفين القائمين على رأس العمل، أو ما يفيد بالنسبة للمحالين إلى التقاعد.

كما تؤكد الإدارة على الشروط والضوابط التي سبق الإعلان عنها، وللاستعلام عن موعد المقابلة للمتقدمين يرجى الضغط هنا.

من جانبه قال أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: «إن المنظمة تحرص كل الحرص على استمرار التعاون المثمر المشترك بين المنظمة والاتحاد العربي للتطوع، من خلال مشروع سفراء الأزهر، الذي أثمر عن برنامج إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة، في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، والاتحاد العربي للتطوع لعرض المبادرات العربية الفائزة بمسابقة قلادة الأمير محمد بن فهد، كما تضمنت الفاعلية تكريم المنظمة ومسئولي مشروع سفراء الأزهر عن برنامج «إعداد قيادات أزهرية صناعة قائد التطوع»، وذلك بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

إعداد جيل وطني قادر على البذل والعطاء

وأشار ياسين إلى أن المنظمة من أهم أهدافها تعزيز العمل في الخدمة المجتمعية، والعمل على تطوير المهارات والقدرات في كافة مناحي الحياة اجتماعيا وثقافيا وعلميا، للقيام بالأدوار القومية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد جيل وطني قادر على البذل والعطاء.

وأضاف أن المنظمة بكل ما سبق ذكره من أهداف تسعى دائما لتفعيل التعاون المشترك والمثمر بينها وبين كافة المؤسسات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف وترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، وقد شاركت المنظمة في البرنامج 1200 أزهري من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المصريين والوافدين، وبمشاركة 52 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

من جانبه أكد السيد حسن أبو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن هذا اليوم يأتي استمرارا للتعاون المشترك المثمر بين المنظمة والاتحاد العربي، ما يعكس اهتمام المؤسستين بالخدمة الاجتماعية والعمل على تطوير المهارات والقدرات في كافة مناحي الحياه اجتماعيا وثقافيا والقيام بأدوار القومية والمسؤولية المجتمعية وإعداد جيل وطني طامح للبذل والعطاء.