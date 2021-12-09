الآلاف يغنون مع حمادة هلال في حفل مول طنطا ضمن مهرجان التسوق «صور»

احتشد الآلاف من الجمهور داخل مول طنطا بمحافظة الغربية، في الحفل المجاني الذي أحياه الفنان حمادة هلال، ضمن فعاليات مهرجان التسوق.

المثير في الحفل هو اصطفاف الآلاف من جمهور طنطا قبل الحفل بعدة ساعات في انتظار وصول حمادة هلال، حيث تسابق الجميع لدخول الحفل.

حمادة هلال يقدم نخبة من أبرز أغنياته

وتفاعل الجمهور من مختلف الأعمار معه، خاصة الأطفال، وبمجرد صعود حمادة هلال اشتعلت الأجواء المبهجة حتى نهاية الحفل.

وقدم حمادة مجموعة من أغنياته المتميزة التي ظل الجمهور يرددها ويغنيها معه، كما حرص على توجيه الشكر للشركة المالكة ولإدارة المول، لاحترافيتهم في استقبال الجمهور، وخروج الحفل بصورة لائقة، كما شكر كل جمهور طنطا على استقبالهم الرائع.

حمادة هلال يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

وحصل حمادة هلال مؤخرا على الإقامة الذهبية من دولة الامارات، ونشر صورة له من الهيئة المانحة، وعلق عليها قائلا: «الحمد والشكر لله، شكر وتقدير لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على منحي الإقامة الذهبية، وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال، تحية إلى دولة الإمارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين، وإن شاء الله دائما في تقدم وازدهار».

حمادة هلال يستعد لـ«المداح»

ويستعد حاليا حمادة هلال لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، والذى حقق نجاحا كبيرا مع عرض موسمه الأول ضمن موسم دراما رمضان الماضي، ومن المقرر أن يشهد المسلسل عددا من التغييرات في الأبطال والقصة.

كما انتهى «هلال» من تصوير مشاهده في مسلسل «عالم دبليو»، والذي من المقرر أن يُعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.