قبل حادث زوجته.. حمادة هلال: «حبتها وهي 13 سنة.. ووافقت تعيش مع أمي»

تصدر حادث زوجة حمادة هلال محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد ساعات من الكشف عن تعرضها لحادث سيارة برفقة أولادها، مساء أمس، وذلك بحسب ما أعلنه الفنان حمادة هلال عبر حسابه على «إنستجرام».

تفاصيل حادث زوجة حمادة هلال

وجاء حادث زوجة حمادة هلال، بعد أيام قليلة من ظهورها الأول معه في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وكشف مدحت هلال شقيق الفنان حمادة هلال، أن الدكتورة أسما سميح، زوجة شقيقه، قد غادرت المستشفى برفقة أولادها إلى المنزل، وذلك بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة بعد الحادث، حيث إنهم لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الحادث.

حمادة هلال يروي قصة حبه مع زوجته

«اسما دي قصة قديمة وكبيرة أوي»، قالها الفنانة حمادة هلال عندما حل ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك أثناء الحديث عن زوجته أسماء سميح التي تزوجها عام 2009، وأنجب منها «راما» و«يوسف».

وكشف حمادة هلال أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينه وبين زوجته الحالية منذ كان عمرها 13 عاما، قائلا: «أعرفها من وهي عندها 13 عاما، وكنت دايما بدعي ربنا أنها تكون من نصيبي، ولما دخلت الجامعة قررت أتكلم مع والدتها في الموضوع، وهي استغربت وقالت لوالدتها ده عمره ما قالي أنا بحبك».

وتابع حمادة هلال الحديث عن زوجته، «أنا كنت بخاف حتى أمسك إيدها، كنت خايف ميحصلش نصيب وأظلمها معايا»، مضيفا: «ربنا يعينها ويحفظها لأنها تعبانة معايا جدا».

وقال إن من أصعب المواقف بالنسبة له كان عند إصابتها بفيروس كورونا وتناولها دواء أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل أخافه للغاية، وهو ما دفعه إلى نشر صورتها عبر حسابه على «إنستجرام»، في يناير الماضي، مطالبا جمهوره بالدعاء لها بالشفاء.

ونشر حمادة هلال عبر حسابه: «يارب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك ياحته من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء أسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها».

حمادة هلال: زوجتي وافقت على الحياة مع أمي.. وكانت أحن عليها مني

وفي لقاء آخر مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من ناس»، تطرق للحديث عن زوجته والتي وصفها بـ «بنت ناس وطيبة»، مستشهدا بموقف في بداية زواجهما عندما رحبت بالعيش برفقة والدته في نفس المنزل دون اعتراض، قائلا: «لما عرفت أن والدتي عايشة معايا مرفضتش أو طلبت بيت مستقل ليها زي أغلب البنات ما بتطلب، وكانت أحن على أمي مني».