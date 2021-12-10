حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحوت القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلب طيب وحنون، ويحرص دائما على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

المريخ في منزل الحظ يمنحك يقظة وجاذبية، ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار، وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.