حبس شابين وضعا سريرا أمام مدرسة بالدقهلية: «عايزين نكون تريند زي شيماء»

أمرت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية اليوم، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بوضع سرير بمنتصف الشارع أمام إحدى المدارس الحكومية بمدينة السنبلاوين، وتصوير أغاني، مما أثار استغراب وسخرية البعض.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي، صحة الواقعة وقيام المتهمين بإساءة استخدام وسائل التواصل وتبين أن وراءها شخصين أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب «شيماء».

القبض على المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قرر المتهم الأول بقيامه بالغناء واستعانته بالثاني لتصويره، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الكسب المادي دون تصريح من الجهات المختصة.

اعترافات المتهمين في التحقيقات

وأكد المتهمان خلال تحقيقات بأنهما كانا يسعيان للشهرة وعمل تريند على مواقع التواصل الاجتماعي أسوة بما حققه يوسف سوستة وذاع صيت المقطع الذي صوره وهو يردد كلمة شيماء.

وقال المتهم الأول في التحقيقات أنه قرر أن يشرح لصديقه المتهم الثاني الفكرة، واستعانا بسرير خشبي من منزل الأول وقاما بحمله ووضعه بمنتصف الشارع لتصوير الكليب بواسطة كاميرا وهاتف محمول تمهيدا لنشره إلا أنه ألقي القبض علينا قبل انتهاء تحقيق فكرتنا.

يذكر أن قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد نصر الدين عطية نجم، رئيس المباحث، قد تمكنت من ضبطهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقيام قسم المساعدات الفنية بالمديرية بفحص محتوى الصور المتداولة لشخصين أحدهما جالس والآخر واقفاً على سرير بأحد الشوارع أمام إحدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما ليتبين أن الشخصين أحدهما حاصل على دبلوم، والآخر طالب – مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحريز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.