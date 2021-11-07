حبس شابين لاتهامهما بالتحرش ودهس «صفاء» شهيدة طلب العلم بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بإصدار قرار بتجديد حبس شابين متهمين بالتحرش ودهس الفتاة صفاء مجدي، باستخدام «توك توك» ودراجة نارية بشوارع قرية كفر دمرو بمركز المحلة، 15 أيام علي ذمة التحقيقات .

وشدد المحامي العام في توجيهاته بسماع أقوال شهود عيان وأسرة الفتاة الضحية، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوفاة الطالبة الجامعية صفاء مجدي طلب، 18 سنة، جراء نزيف بالمخ، وإصابة زميلتها «م.ن» بكدمات وسحجات بالذراع والرقبة، إثر تعرضهما للتحرش على أيدي شابين قاما بدهسهما بواسطة «توك توك» وموتوسيكل.

شابان متهمان بالتحرش بفتاتين بالمحلة والأمن يطاردهما

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، يقوده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة، وتحديد هويه الشابين المتحرشين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز وقوات من الشرطة السرية من ضبط «م.ن» و«ت.ب»، تترواح أعمارهما السنية ما بين 16 و18 سنة، وتم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بمعاكسة الفتاتين، ودهسهما بمركبة «توك توك» ودراجة نارية، كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بسيارة إسعاف لنقل الضحية وزميلتها إلى طوارىء الاستقبال بأحد المستشفيات الخاصة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتجديد حبس الشابين 15 يوما.

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والتقت «الوطن»، في لقاء مباشر مع أسرة الفتاة الضحية والتي لقبت بـ«شهيدة العلم»، حيث طالب في استغاثه للنائب العام بالقصاص لدماء ابنته التي سالت ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة، قائلا «حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتل بنتي، وربنا ينتقم من الظلمة».

أسرة الفتاة الضحية تناشد جهات التحقيق بالقصاص لدمائها

وقال والد الفتاة «جنازه بنتي كانت زفة لها كعروس الجنة، وكانت تقول لي يابابا نفسي اخلص دراستي واشتغل وأساعدك في جهازي عشان أبقي عروسه وأشرفك».

أم الفتاة: أطالب بأقصى عقوبة على الشابين

كما طالبت الأم والدموع في عينها باكية بالقصاص لحق ابنتها ضحية واقعة التحرش وتوقيع أقصى عقوبة على الشابين المتحرشين، مضيفة «كل البلد خرجت في جنازة بنتي، وكل الناس عارفين إنها كانت حافظة للقرآن الكريم، وبتحب كل الناس ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين».