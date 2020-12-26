حبس شابين بتهمة سرقة الشقق والمحال التجارية بالقاهرة 

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الشقق والمتاجر فى منطقة مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأثناء التحقيق، قال المتهم الأول سبق اتهامه فى عدد من القضايا، إنه كان يعمل فى تصنيع الخزن فاستغل مهارته لسرقة الشقق والمتاجر، وأوضحت التحريات أنه كان يقوم بالسرقة عن طريق المفتاح المصطنع للشقق أو المحال التجارية، واستعان بصديقه لتنفيذ جرائمه.

ضبط الجناة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مأمور قسم ثان مدينة نصر يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من شابين ولهما معلومات جنائية وذلك عقب قيامها بسرقة خزينة حديدية بداخلها من داخل مقر أحد معامل التحاليل الطبية وذلك بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة اثناء سرقة المضبوطات.

تشكيل عصابي للسرقة

وبمناقشة المتهمين اعترفا بارتكابهم الجريمة عن طريق كسر الباب وباستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما واعترفا بسرقة السيارة المضبوطه بحوزتهما باستخدام المفتاح المصطنع بهدف تنفيذ الجريمة .

وتابع المتهمان اعترافتهما أنها بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل الشقق والمحلات التجارية بأسلوبى " كسر الباب - المفتاح المصطنع" وقال المتهم الأول فى محضر الشرطة استغليت عملي فى محل لبيع المفاتيح والخزائن وقمت بتصنيع المفاتيح .

وأضاف المتهمان أنهما ارتكبا أكثر من 5 جرائم سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب وذلك فى محافظتي القاهرة والجيزة وبلغت قيمة متحصلات السرقة ما يقرب من 300 ألف جنيه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما صاحب محل مصوغات بالجيزة.

وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من باقى المجنى عليهم على متطلباتهما الشخصية وحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.