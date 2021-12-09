محمد رمضان ينشر صورا مع «طيار» بمقعد المسافرين خلال رحلته لبغداد

وصل الفنان محمد رمضان، فجر اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، استعدادا لإحياء حفل، غدا الجمعة، في مدينة «سندباد لاند»، وسط حراسة مشددة.

وشارك الفنان محمد رمضان، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عبر خاصية (إستوري)، عدة فيديوهات تتضمن رحلته من مصر إلى العراق، وكذلك صور مع طاقم الطائرة.

كما شارك شقيققه محمود رمضان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو لعربات الشرطة العراقية التي كانت تؤمن شقيقه، ووجه شكرا خاصا للشرطة العراقية، وبعدها قام الأخير بنشر الفيديو عبر خاصية «إستوري»، وبدا أن الحراسة مشددة للغاية من أجل سلامته.

فيديوهات مصحوبة بأغاني «رمضان»

وشارك محمد رمضان الفيديوهات مصحوبة بعدة أغان من أعماله، أبرزها «حراق شطة»، و«أنا البطل»، و«نمبر وان»، و«أنساي».

كما شارك محمد رمضان، فيديو يتضمن صورة له مع طاقم الطائرة، خلال رحلته بطائرته الخاصة، لكن بمقاعد المسافرين، وليس داخل كابينة قائد الطائرة، وعلق عدد من المتابعين مازحين، إذ قال أحدهم: «طيار جديد عايز تتطيره»، وآخر: «شكلك بتحب الطيارين»، وذكر ثالث: «دير بالك لا يشتكون بعد.. مازحة».

وعلق آخرون عن حفله الذي سويقام غدا ببغداد، فأعلنت فتاة عن تحمسها للحضور، قائلة: «متحمسة أووي لحفلة بكرة، وأخيرا هشوفك قدام عنيا»، وآخر رحب بمحمد رمضان، معلقا: «نورت بغداد أبو جاسم».

محمد رمضان من السيدة زينب: «الأكل حلو بس الناس أحلى»

يذكر أن محمد رمضان قبل رحلته إلى بغداد، ذهب لمحل شهير بالأطعمة الشعبية، وتناول الطعام مع شقيقه «محمود»، وشارك مقطع فيديو له مع جمهوره بحي القاهرة.

ونشر محمد رمضان، مقطع الفيديو عبر «إنستجرام»، معلقا: «اتعشينا إمبارح أنا وأخويا محمود، في الرفاعي.. منطقة السيدة زينب»، متابعا، «الأكل كان حلو بس الناس أحلى».