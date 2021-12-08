المهرجانات دوشة وبسمع أغاني محمد رمضان.. 5 تصريحات مثيرة لـ رامي صبري

حل الفنان رامي صبري، ضيف المذيع وائل منصور، وسارة المنذر في حلقة خاصة عبر راديو إنرجي 92.1 احتفالا به كنجم لشهر ديسمبر الجاري.

«الوطن» ترصد 5 تصريحات لـ رامي صبري في حديثه مع الإذاعة

- أغنية «حياتي مش تمام» من أفضل الأعمال التي قدمتها والظروف التي طرحت فيها ساعدتها في النجاح مع بدء جائحة كورونا، وللعلم كنت رافض كلمة مفتقدك بشدة التي جاءت ضمن الأغنية ولكن فيما بعد وافقت عليها لتحقق نجاحاً كبيراً.

- الخلاف مع عزيز الشافعي كان قديماً وتحدثنا سوياً بدون أي وسيط فنحن أصدقاء قبل أي شيء، بجانب أننا نتعامل كأسرة واحدة داخل الاستديو، عزيز الشافعي بجانب أنه ملحن شاطر هو شاعر مثقف قوي.

- لا أحب أغنيات المهرجانات، أنا رجل متخصص في المزيكا، المهرجانات فيها دوشة في الكلام ومفهاش ترتيب وكمان فيها الكثير من الكلام والألفاظ الخادشة، ولكن اللي بيعجبني ويجز على الرغم من عدم وضوح كلمات أغانيه، هو مش بيقول حاجة ولكن ويجز يقدم مزيكا ممكن حد يسمعها، على الرغم من أنها في الكثير من الأوقات مقتبسة من أغاني أجنبية.

رامي صبري: بحب أغنيات محمد رمضان

- محمد رمضان بيعمل أغاني كويسة وبسمع أغانيه فأنا بسمع كل الناس.

- بحاول أوصل لكل الناس فأنا عندي حياء في كلمات الأغاني اللي بقدمها ومش عايز أضايق أي حد بالكلام بتاع الأغاني اللي بقدمها، وأن الكل يقدر يسمعها بدون أي ضيق، مش بشتغل ملحن بس لما حد من صحابي بيحتاج أعمله أغنية بلحنها ولسه ملحن أغنية لشيرين.