الموسيقيين: محمد رمضان موقوف حتى الآن.. معتذرش ومكتبش إقرار

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، إن الفنان محمد رمضان ما زال موقوفا، ولن يستخرج تصاريح من النقابة حتى هذه اللحظة، وحتى الانتهاء من تحقيقات النقابة، متابعا: «معتذرش ومكتبش إقرار تاني، إحنا كاتبين له إفادتنا بنتائج التحقيق، وهي لسة النتائج مجتش، محمد رمضان في أمريكا».

أبو اليزيد: يمكننا إيقاف أي مسلسل أو فيلم

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال لقاء ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، أن النقابة يمكن أن توقف أي مسلسل أو فيلم أو أي شيء بسبب مشاركة فنان موقوف من النقابة، والحصول من شركة إنتاج العمل الفني على تعويضات عن ذلك.

ظاهرة المهرجانات اختفت

وعن أغنية «أسماء»، قال «معرفش دي راب ولا مهرجانات ولا إيه»، لافتا أن ظاهرة المهرجانات اختفت من الساحة، «مفيش حاجة اسمها مهرجانات، وإقامة المهرجان لا يتم إلا بموافقة لجنة تشكلها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان هاني شاكر»، مؤكدا أن مصطفى العالمي صاحب أغنية «أسماء» ليس عضوا في النقابة.

وعن إمكانية ظهور مطربي المهرجانات الموقوفين في إعلانات أو أفلام أو تترات مسلسلات، قال إن النقابة أرسلت خطابات للمصنفات الفنية بعدم إصدار تصاريح إلا لأعضاء النقابة أو بتصريح من النقابة فيما يخص الإعلانات أو الأفلام أو المسلسلات، ويوجد تجاوب من المصنفات.

نقيب الممثلين يساندنا ويؤيد قراراتنا

وأوضح أن نقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي يقف بجانب ما تتخذه نقابة الموسيقيين قلبًا وقالبًا، «قال اللي مش هيجي ومعاه تصريحه مش هخليه يمثل ويغني».

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى»، الذي شارك فيه بجانب سمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.