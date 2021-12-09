ياسمين عبدالعزيز: رفضت العمل مع زوجي في مسلسل واحد «خوفت اتطلق»

قال الفنان أحمد العوضي، إن ياسمين عبدالعزيز عندما عرض عليها منتج مسلسل «اللي مالوش كبير»، لتأدية بطولته سويا، رفضت، وكانت رغبتهما هما الاثنين ألا يعملا معًا، خشية أن يتشاجرا معًا، وهذا قد يؤدي إلى انفصالهما.

المنتج أقنعهما بالعمل

وأضاف «العوضي»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، أن المنتج تحدث معهما وأقنعهما بالعمل معًا.

من جانبها قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها رفضت العمل مع زوجها في البداية لأنها تأخذ كل شي بجدية تامة، وخافت أن يتشاجرا معًا وهذا قد يؤدي إلى طلاقهما.

اعتراض ياسمين على تصنيف المسلسل

وأشارت إلى أنها اعترضت على تصنيف المسلسل +16، وذهبت إليه وقالت له: «أنا +16.. أنا تخليني +16»

وفي أثناء حديثها لاحظت الإعلامية منى الشاذلي رقة صوت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لتقاطعها، وتقول: «حد خد باله من الرقة دي غيري!»، لترد «عبدالعزيز»: «لا أنا مش رقيقة معاه».

تفاصيل الحلقة الأولى

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الجمعة، حيث تحدثا عن تفاصيل الأزمة المرضية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وتعتبر هذه الحلقة هي الجزء الثاني من لقاء أجرته «الشاذلي» مع ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور تلفزيوني لها بعد عودتها من الخارج، عقب تعافيها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها، حيث أكدت أنها مصابة بمرض تكيس المبايض منذ سن 16 سنة، وكانت تخضع لعملية جراحية في المستشفى، ولكنها تعرضت لخطأ طبي، أدى إلى هذه الأزمة، موضحة أن دعاء جمهورها ساهم في تحسن حالتها.