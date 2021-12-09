ياسمين عبد العزيز: كان عندي تسمم في الدم ومفيش زيارة.. أسرتي عانت كتير

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن ابنتها ياسمين، وشقيقها شريف، وصديقتها نيفين، ظلوا معها طوال الوقت أثناء فترة مرضها، «ناس كتير جدا عاوزين ييجوا يزروني وأنا تعبانة، بس منعوا الزيارة، عشان كان عندي تسمم في الدم، أحمد العوضي وياسمين وشريف أخويا وأمي وأبويا، كانوا كلهم متدمرين، واللي حواليا يقولولي الدنيا مقلوبة، والناس كلها بتدعيلك»، موجهة الشكر لكن من دعا لها.

اتكتب لي عمر جديد وربنا سخر لي الناس عشان تدعيلي

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «فيه ناس كتير في الوطن العربي دعولي، كل اللي وقفوا جنبي بجد أنا بدعيلهم، أنا اتكتب لي عمر جديد، ربنا سخر لي الناس دي عشان تدعيلي، فيه حاجات كتير اتغيرت فيا، بس برضوا شوفت قد اية الناس دي بتحبني».

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: «مكنتش متوقعة ولا متخيلة أن هيبقى فيه حب بالطريقة دي لي، بجد بشكر كل الناس، أشكر الجمهور وكل الوطن العربي، بجد متشكرة جدا».