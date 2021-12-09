عاصي الحلاني: «كنت حرامي بطيخ.. وخطفوني في طفولتي بسبب الطائفية»

قال الفنان عاصي الحلاني، إن اسمه الحقيقي «محمد»، وهو الاسم الذي يستخدمه مع عائلته، موضحا أنه لم يكن يحلم بأن يظهر في التليفزيون، وأن يصبح مطربا مشهورا، إلى أن تم تصوير تقرير معه في التليفزيون اللبناني وعبر عن رغبته في أن يصبح مطربا وساعده غناؤه للفلكور على قبول الجمهور له: «أنا فاكر كل حاجة كنت بعملها وعندي 5 سنين عشان أوصل لأحلامي، وفضلت فاكر سنين الجامعة اللي كنت بحوش فلوس عشان أشتري عود».

مقاومة أجواء الحرب في لبنان

وأضاف «الحلاني» خلال استضافته في برنامج «السيرة»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن الحروب لا يمكن أن تلغي أحلامنا، مشيرا إلى أن جيله مر بأزمات كثيرة في الثمانينيات حتى أوائل التسعينيات، ولكن لم يحدث انكسار، وكانت هناك قناعة بالموهبة الكبيرة التي يجب أن يخرجها.

قصة اختطافه في الجبل

وأوضح الفنان عاصي الحلاني، أنه تعرض للخطف وعمره 16 سنة في الجبل، ولم يعرف أهله هذا الأمر، مبينا أن الذي خطفه شخص مسلح وربطه بالكلابشات، متابعا: «عيّط، وقولت له ياعم وسع الكلابشات كان بيربطها أكتر، وسابني بعد أكثر من يوم كامل، وأنا محجوز سمعت ناس بتضرب فروحت معيط فشدني وخدني لمكتب المسؤول عنهم وقالي امشي انت خلاص، فبقوله شوف إيدي بص عملوا إيه.. قالي هتمشي ولا؟.. ودي كانت أصعب أيام علينا كلبنانين كنا بنتحبس لأسباب جغرافية، عشان كده نفسي نحارب الطائفية لأنها جرثومة بتمزق المجتمع، الشباب مشافتش الحرب اللي شوفنها وعديت كل حاجة، وبقول للشباب لازم يكون في وعي أكتر وانتماء أكتر».

حكايات سرقة البطيخ

وأشار الفنان عاصي الحلاني، إلى أنه يحب البطيخ وكان يحرص على الذهاب إلى الصحراء لكي يسرقه وهو عمره 10 سنوات، وأصبح ابنه «وليد» يكرر هذا الأمر، متابعا: «كنا بنأكل علاقي من جدتي وجدي عشان منعملش كده، أنا نبهت ابني عشان ميعملش كده ويروح الصبح ويقول لصاحب الزرع يديله ميسرقش البطيخ، وكان بيقول لأهله محدش يروح الصحراء عشان هو سرق بطيخ من عندهم ويخاف يقبضوا عليهم».