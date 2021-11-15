عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. ديسمبر المقبل

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 31 ديسمبر المقبل، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022.

ونشر عاصي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير «تويتر» بوستر الحفل، وعلق عليه: «ليلة رأس السنة في عمان أرض النشامى وأرض الخير».

عاصي الحلاني يستعد لطرح ديو جديد مع ديانا حداد

كما يستعد عاصي الحلاني لديو غنائي جديد يجمعه بالفنانة ديانا حداد، ومن المقرر طرحه بداية العام المقبل، وكشف في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن الأغنية ستكون مختلفة عما قدمه خلال الفترة الما ضية، بالإضافة إلى اختيار «اللهجة البيضا» للأغنية ليتمكن الجمهور من فهمها بسهولة، وذلك بعد آخر ديو غنائي جمعهما في 2016 بعنوان «روميو وجولييت»، الذي حقق نجاحًا كيرًا وقت طرحه.

عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

وأحيا «الحلاني» منذ أيام حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور.

وبدأ حفله على أنغام أغنيته الوطنية الشهيرة «كبيرة يا مصر»، ثم قدم بعدها مزيجًا من أغنياته الشهيرة والأغنيات التراثية القديمة المصرية، ولعل أبرز ما غنى: «مالي صبر، وإن كان عليا، وبحبك وبغار، وقولي جاي، وقمر اه ياعيني عليها، وخليكي بقلبي، وعندك بحرية يا ريس، وفرصة عمر، وأدمنت هواك، واني مارق مريت، واحلف بسماها، سواح، وطول عمري بسمعهم» وغيرها من الأغنيات التي نالت إعجاب جمهوره.