عاصي الحلاني: والدي ضربني عندما كذبت عليه.. وعملت في عدة مهن قبل الفن

قال الفنان عاصي الحلاني، إنه ترك التعليم في عمر 18 سنة ولكن كان يدرس الثانوية العامة في معهد الموسيقى، وكان يعمل، ما دفعه لترك الدراسة ليتفرغ إلى الفن، حيث قدم في استوديو الفن عام 1988، لافتا إلى أنه تخصص في المجال الذي يحبه، موضحا أن أهله كان يتمنون أن يكون مهندسا أو طبيبا ولم ترد فكرة الطرب.

ضرب والده له بسبب الكذب

وأضاف «الحلاني» خلال استضافته في برنامج «السيرة»، المذاع على فضائية «DMC» أمس الخميس، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه كذب على والده لأول مرة عندما عاد من المدرسة وأخبر والده أنه ناجح ولم يعطه شهادة الدراسة وهرب ولكن ابن خاله كان في نفس الصف وأخبر والده أنهما رسبا، متابعا: «أبي عطاني كف لن أنساه طول عمري وأنا مكنتش أبص لأبويا وأشوفه حزين وأنا فيا منه كتير وهو كان كتوم».

عود هداية من والده

وأوضح الحلاني أن والده اشترى له العود بكل معاشه بعد أن وجده يغني كثيرا في المنزل ويحب الموسيقى وتقدم للدراسة في معهد الموسيقى، موضحا أنه شعر بفرحة لا يمكن وصفها عندما أحضر له والده العود.

مهن عملها في صغره

وأكد الحلاني، أنه عمل في سن مبكرة رغم عدم طلب أهله منه هذا ولكنه كان يريد أن يوفر مصاريف له حتى يخفف العبء عن والده، موضحا أنه جمع جزءا من المال لصناعة أغنية وهذا الأمر جعل منه رجلا قويا، لافتا إلى أن أول عمل له كان مساعد حلواني في عمر 15 سنة، وبعدها عمل في النجارة وكان هذا بعد حبه لتصليح الخشب في المنزل وإطلاق أمه عليه لقب مخترع البيت لأنه كان يصلح الأجهزة في المنزل، لافتا إلى أنه ما زال يحتفظ بعدة لإصلاح طاولة والأبواب وما زال يحتفظ بهواية حب التصليح.