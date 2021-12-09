استشاري قلب: الجرعة الثالثة تزيد المناعة 25 مرة ضد متحور أوميكرون «فيديو»

قال الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري القلب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن شبه فاعلية الجرعة التنشيطية الثالثة للقاحات كورونا ضد المتحور «أوميكرون» ما زالت تحت التجارب المعملية، لافتا إلى أن معرفة مدى ضرر المتحور الجديد يستغرق بعض الوقت، «لازم نديله شوية وقت ينتشر ونلم المعلومات عنه».

الجرعة الثالثة تزيد مناعة الجسم 25 مرة ضد أوميكرون

وأضاف «عبد الباقي»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي احمد فايق، اليوم الخميس، أن شركة فايزر نشرت بيانا صحفيا ووجدوا أن بعد جرعتين من اللقاح المناعة تنخفض مع المتحور الجديد، ومع الجرعة الثالثة تزيد المناعة بنسبة 25 مرة ضد أوميكرون.

وأشار إلى أن شركة فايزر أوضحت في بيانها الذي نشر أمس، أنهم يعملون على تعديل اللقاح ليكون فعالا ضد أوميكرون والمتحورات الأخرى.

عدم تأثير اللقاحات على أوميكرون أحاديث نظرية ومعملية

وأكد أن المناعة تعمل بعد الحصول على اللقاحات ضد متحور دلتا والمتحورات الأخرى، والحديث عن أن المناعة من اللقاح لن تؤثر على متحور أوميكرون جميعها أحاديث نظرية ومعملية، ولم تثبت حتى الآن وفقا لأعداد الحالات والحالات المحتجزة في المستشفى.

وأفاد عمرو عبد الباقي، استشاري القلب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأنه من الصعب على أي شخص الجواب على سؤال متى ينتهي كورونا؟، «كل ما نكون فاكرين إننا فهمنا كورونا يفاجئنا، الفيروس حدث له تحور جامد نظريا، بس كل ده لسة لم يثبت على الأرض الواقع».

ولفت إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص المتعافين من كورونا، وحصلوا على اللقاح مناعتهم ستحميهم بشكل كبير ضد المتحور الجديد أوميكرون.