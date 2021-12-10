ارتفاع جديد في أسعار السيارات المستعملة عالمياً

مازالت أزمة الرقائق الإلكترونية تسيطر علي سوق السيارات العالمية وتجعله مرتبطاً ببعضه البعض في ارتفاع أسعار السيارات و انخفاض أعداد السيارات و المخزون بشكل واضح في كل الأسواق العالمية، إلا في انخفاض الأسعار.

في الفترة الماضية انخفضت أسعار السيارات المستعملة في أجزاء من أوروبا ولم تنخفض في أسواق أخري، وعند ارتفاع أسعار السيارات في أوروبا ترتفع تلقائياً الأسعار في أغلب أسواق العالم خصوصا السوق المصري.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أمريكا

وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار السيارات الجملة والتي تباع في مزادات علنية في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مؤشر "مانهايم لقيمة السيارات المستعملة"، بنسبة 44% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وزادت أيضا أسعار السيارات المستعملة بنسبة تقرب من 4% عن شهر أكتوبر الماضي بحسب بيانات مؤشر مانهايم لقيمة السيارات المستعملة التابع لشركة "كوكس أوتوموتيف".

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر

وبالمثل ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الماضية لمستويات قياسية جديدة، لدرجة أن السيارات المستعملة _كسر الزيرو_ أصبحت أغلي من الأسعار الرسمية للسيارة الجديدة.

وفي تصريحات سابقة للمستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات للـ"الوطن"، قال أن السبب وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر يرجع إلي الزيادات الرسمية في أسعار السيارات الجديدة.

والسبب الثاني و الأهم هو ارتفاع أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة، والتي وصلت لأكثر من 120 ألف جنية علي بعض الطرازات مثل فولكس فاجن تيجوان.

توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستعملة

ولكن توقع "جوناثان سموك" كبير الإقتصاديين في شركة كوكس أوتوموتيف، أنه من المحتمل أن تنخفض أسعار السيارات المستعملة خلال الربع الأول من العام القادم 2021.