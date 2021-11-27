أسعار السيارات المستعملة في مصر.. خبير يتوقع زيادة مرتقبة

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنّ هناك ارتفاعًا في أسعار السيارات المستعملة في مصر، تزامنا مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بسبب ارتفاع الخامات المستخدمة في السيارات بنسبة 30%، وأسعار الشحن العالمية، مشيرًا إلى احتمالية حدوث زيادة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

وأضاف أبو المجد، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أزمة عالمية في الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، التي أدت لانخفاض أعداد السيارات المنتجة حول العالم، وهذا ما جعل المستهلك يلجأ إلى السيارات المستعملة بدلاً من الجديدة، وهو ما رفع من أسعار السيارات المستعملة حول العالم، مشيرًا إلى أنّه من غير المتوقع أن تستقر الأسعار قبل نهاية عام 2022.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

ووفقًا لموقع ContactCars، جاء متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر لبعض الفئات على النحو التالي:

نيسان صنى 2000

السعر المتوسط 70,000 جنيه، أقل سعر في السوق 67,000 جنيه، وأعلى سعر 71,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2012

السعر المتوسط في السوق 101,000 جنيه، أقل سعر في السوق 95,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 105,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2001

السعر المتوسط في السوق 101,000 جنيه، أقل سعر في السوق 90,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 111,000 جنيه.

شيفروليه افيو 2010

السعر المتوسط في السوق 99,000 جنيه، أقل سعر في السوق 93,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 107,000 جنيه.

رينو ميجان 2006

السعر المتوسط في السوق 97,000 جنيه، أقل سعر في السوق 89,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 106,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2011

السعر المتوسط في السوق 96,000 جنيه، أقل سعر في السوق 86,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 105,000 جنيه.

جيلي امجراند 7 2015

السعر المتوسط في السوق 94,000 جنيه، أقل سعر في السوق 86,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 105,000 جنيه.

لادا جرانتا 2015

السعر المتوسط في السوق 85,000 جنيه، أقل سعر في السوق 91,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 95,000 جنيه.

رينو لوجان 2011

السعر المتوسط في السوق 83,000 جنيه، أقل سعر في السوق 81,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 87,000 جنيه.